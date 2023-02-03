Румыния предлагает надежные варианты расширения ЮГК

Румыния предлагает надежные варианты расширения Южного газового коридора.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал в пятницу президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на 9-м совещании министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м совещании министров Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"В последние годы Румыния вложила значительные средства в развитие транзитных мощностей и связей с соседними странами. Во-первых, мы проложили принципиально новую транспортную инфраструктуру через Румынию, так называемый газопровод BRUA, и завершили модернизацию интерконнекторов с Болгарией и Венгрией. Во-вторых, румынская Transgaz объединила усилия с операторами газотранспортных систем в Греции, Болгарии и Венгрии для развития Вертикального коридора. Обновленный Меморандум о взаимопонимании, подписанный четырьмя компаниями в декабре 2022 года, обеспечит двунаправленные потоки газа между Южной и Центральной Европой через Румынию, что повысит надежность поставок во всем регионе", - сказал он.

Клаус Йоханнис отметил, что в результате инвестиций румынского газотранспортного оператора Трансбалканский газопровод может работать в реверсивном режиме.

"Это обеспечивает альтернативный маршрут поставки газа из Азербайджана через Турцию, Болгарию и Румынию и далее на другие рынки. В-четвертых, здесь я хотел бы выделить важный для Румынии проект, который имеет стратегическое значение для нашего соседа, Республики Молдова: газопровод, соединяющий румынскую газовую сеть со столицей Кишиневом, был введен в эксплуатацию в октябре 2021 года и теперь полностью функционирует. Подводя итог, можно сказать, что все эти последовательные усилия и солидные инвестиции Румынии открывают хорошие возможности для расширения Южного газового коридора на новые рынки в Юго-Восточной и Центральной Европе. Это беспроигрышная ситуация: диверсифицируется география экспорта азербайджанского газа, укрепляется энергетическая безопасность Европы", - сказал президент Румынии.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.