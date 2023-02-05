Состоялась встреча депутатов Азербайджана и Турции

Депутаты Милли Меджлиса (парламент) встретились с депутатами Великого национального собрания Турции, находившимися с визитом в Азербайджане.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Посол сказал, что находящийся в Азербайджане председатель межпарламентской группы дружбы Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым и депутаты парламента Турции Орхан Эрдем, Юнус Кылыч, Тюлай Кайнарджа, Яшар Карадаг, Угур Байрактутан и депутаты Милли Меджлиса Азербайджана посетили посольство Турции.

Напомним, что вчера в Общине Западного Азербайджана также состоялась встреча с группой членов Великого национального собрания Турции. Ранее члены рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям встретились с делегацией во главе с руководителем группы дружбы ВНСТ Шамилем Айрымом.