Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин

Поездка на освобожденные территории Азербайджана международной делегации из влиятельных травел-персон мира продолжается уже второй день.

Как передает корреспондент Trend, группа путешественников прибыла в город Лачин, передает Day.Az.

Туристы ознакомились с восстановительными работами в освобожденном Лачине, ознакомились с макетами новых жилых домов, а также услышали историю города.

Напомним, что 4 февраля этого года состоялась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.