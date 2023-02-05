Надеюсь, Карабах скоро воссоединится со своими родными жителями

Надеюсь, что Карабах скоро воссоединится со своими родными жителями. Об этом сказала путешественница из Уэльса Аманда Дэвис, отвечая на вопросы Trend, передает Day.Az.

"Наряду с разрушениями, я стала свидетелем масштабных реставрационных и строительных работ, проводимых в Карабахе. С одной стороны, я увидела разрушения, причиненные во время оккупации, а с другой стороны, возрождение собственных земель Азербайджаном. Несмотря на разрушения, природа Карабаха завораживает. Я надеюсь, что Карабах скоро воссоединится со своими родными жителями", - сказала она.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.