По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще 15 транспортных средств миротворцев

На Лачинской дороге в очередной раз созданы условия для проезда 15 транспортных средств, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает в воскресенье сотрудник Trend, командированный в Шушу, был обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств российского миротворческого контингента по Лачинской дороге, передает Day.Az.

Участники акции создали возможность для проезда автомобилей.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже 56 день.

Ранее армянские СМИ распространяли ложную информацию о том, что азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу" и "не пропускают автомобили".

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.