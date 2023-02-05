Азербайджан качественно выстраивает свои города заново.

Об этом Trend сказал путешественник из Великобритании Вильям Гилкраст, передает Day.Az.

"Я сам занимаюсь строительным делом, и то, что я увидел сегодня в Лачине и в других местах до этого, можно действительно считать хорошей работой", - сказал он.

Путешественник подчеркнул, что отрадно видеть, что работы по реконструкции продолжаются, и люди, которые вынужденно покинули свои дома, вскоре смогут вернуться домой.

Он также выразил свое восхищение пейзажами на освобожденных землях.

"Мы поднялись на горный перевал, высота которого на самом деле составляет 3,260 метров, это было совершенно потрясающе. Температура была -10. Я объездил много-много стран, и это был один из лучших пейзажей, которые я когда-либо видел. Я хочу поблагодарить правительство Азербайджана и людей, которые организовали этот тур для нас. Мы провели совершенно потрясающее время", - отметил путешественник.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.