Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, З.Гасанов отметил, что разделяет горе близких погибших в результате землетрясения в Турции, пожелал исцеления раненым.