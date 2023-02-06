https://news.day.az/politics/1535201.html Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, З.Гасанов отметил, что разделяет горе близких погибших в результате землетрясения в Турции, пожелал исцеления раненым.
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