Посольство Азербайджана в Анкаре выразило соболезнования Турции.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.

"Выражаем соболезнования и желаем исцеления раненым в результате землетрясения, произошедшего в Пазарджикском районе Кахраманмараша и ощущалось также в близлежащих городах. Мы с тобой, Турция!",- говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.