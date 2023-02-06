https://news.day.az/politics/1535211.html Азербайджан всегда рядом с Турцией - МИД
Азербайджан всегда рядом с Турцией - МИД
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с землетрясением в Турции.
Как передает Day.Az, в сообщении говорится:
"Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в городе Кахраманмараш, Турция. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Азербайджан всегда рядом с Турцией".
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