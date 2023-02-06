Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с землетрясением в Турции.

Как передает Day.Az, в сообщении говорится:

"Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в городе Кахраманмараш, Турция. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Азербайджан всегда рядом с Турцией".