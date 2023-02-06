Есть ли азербайджанцы среди пострадавших при землетрясении в Турции?

Сегодня ночью в результате землетрясения магнитудой 7,4 произошедшего на юго-востоке Турции погибли по меньшей мере 76 человек, 440 получили ранения.

Как сообщили в понедельник в МИД Азербайджана в ответ на запрос Trend, выясняется, были ли среди погибших или пострадавших в результате землетрясения в Турции азербайджанцы, передает Day.Az.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.