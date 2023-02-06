Джейхун Байрамов выразил соболезнования Мевлюту Чавушоглу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу и выразил соболезнования турецкому правительству, народу и семьям погибших в результате мощного землетрясения произошедшего в Кахраманмараше, Газиантепе и других южных регионах Турции. Министр пожелал скорейшего выздоровления раненым, передает Day.Az.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда был рядом с братской Турцией и готов оказать любую помощь в ликвидации последствий землетрясения.

По поручению Президента Азербайджана в ближайшие часы для поддержки поисково-спасательных операций в братскую Турцию отправятся экстренные спасательные силы численностью 370 человек.

Министр Мевлют Чавушоглу выразил признательность за эту солидарность и оказанную поддержку.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.