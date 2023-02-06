Азербайджан - первая страна, немедленно оказавшая помощь братской Турции

Сегодня в различных регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла.

Как сообщает в понедельник Day.Az, на данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

В связи с произошедшим Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что Президент Ильхам Алиев дал поручение направить в Турцию спасательные силы МЧС Азербайджана.

Персонал спасательных сил приведен в полную боевую готовность. Подготовка к их отправке завершена, и они отправятся в братскую страну в ближайшие часы.

Также готовится второй самолет, который доставит на место происшествия палатки, постельное белье, медикаменты и другие необходимые инструменты и оборудование для оказания первой помощи, ожидается, что он будет отправлен как можно скорее.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.