Посол Турции Джахит Багчи поблагодарил Азербайджан за помощь его стране.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на странице посольства в Twitter.

"По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева готовится самолет, который доставит первую полностью укомплектованную спасательную группу. Спасибо, братская страна", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.