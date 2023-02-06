Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

Премьер-министр Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в письме выражены глубокие соболезнования семьям и близким погибших, братскому народу Турции, также выражены пожелания исцеления пострадавших.

В то же время было подчеркнуто, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики с целью ликвидации последствий стихийного бедствия были приняты неотложные меры по оказанию немедленной помощи пострадавшему региону братской Турции.