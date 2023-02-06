Международная делегация путешественников ознакомилась с золотыми страницами культуры Агдама

Международная делегация туристов завершила свой визит на освобожденные территории посещением Агдамского драматического театра.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, гостям были продемонстрированы исторические фотографии и предоставлена краткая историческая справка, передает Day.Az.

Также, путешественники, представляющие 12 стран, были проинформированы о планах Азербайджана по восстановлению культуры на освобожденных территориях.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.