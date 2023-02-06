https://news.day.az/politics/1535319.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию 30 января - 4 февраля в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 7 противотанковых мин и 168 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 362 гектара, говорится в сообщении.
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