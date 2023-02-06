Организация исламского сотрудничества выразила соболезнования Турции

Организация исламского сотрудничества (ОИС) выразила глубокие соболезнования Турции и Сирии в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в южном регионе Турции.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в Организации исламского сотрудничества.

"Мы высоко ценим незамедлительные действия соответствующих органов Турецкой Республики по спасению пострадавших и ограничению последствий землетрясения. Призываем государства-члены ОИС и соответствующие организации, а также всех партнеров внести свой вклад в спасательные работы",- говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.