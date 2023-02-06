Визит в Карабах вызвал разнообразные эмоции у путешественников - представитель Азербайджана
Гости остались под большим впечатлением от посещения освобожденных территорий.
Об этом сказал Trend в понедельник старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Араз Иманов, передает Day.Az.
"Некоторые гости волновались, некоторые выражали восторг, некоторые демонстрировали чувство изумления от масштабов разрушений", - добавил собеседник Агентства.
Араз Иманов отметил, что гостям были продемонстрированы разрушенные города и села, азербайджанские кладбища, места захоронений, мечети и храмы.
"Также, гостям была предоставлена информация о планах правительства по восстановлению территорий",- резюмировал сотрудник специального представительства Президента в Карабахе.
Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации путешественников на территории освобожденные от армянской оккупации.
Последней остановкой гостей, в рамках визита, явился город Агдам.
В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.
В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.
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