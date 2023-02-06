Визит в Карабах вызвал разнообразные эмоции у путешественников

Гости остались под большим впечатлением от посещения освобожденных территорий.

Об этом сказал Trend в понедельник старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Араз Иманов, передает Day.Az.

"Некоторые гости волновались, некоторые выражали восторг, некоторые демонстрировали чувство изумления от масштабов разрушений", - добавил собеседник Агентства.

Араз Иманов отметил, что гостям были продемонстрированы разрушенные города и села, азербайджанские кладбища, места захоронений, мечети и храмы.

"Также, гостям была предоставлена информация о планах правительства по восстановлению территорий",- резюмировал сотрудник специального представительства Президента в Карабахе.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации путешественников на территории освобожденные от армянской оккупации.

Последней остановкой гостей, в рамках визита, явился город Агдам.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.