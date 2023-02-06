Государства мира должны помогать Азербайджану в деле разминирования

Ожидания любой страны, имеющей дело с разминированием обширных территорий, в получении международного содействия является справедливым.

Об этом сообщил Trend американский турист Кристиан Флейшер, передает Day.Az.

Он также высоко оценил потенциал восстановления Агдама, несмотря на коллосальный объем разрушений.

"Агдам, как и любое место пострадавшее от конфликтов, вернется к своей прежней славе", - добавил Кристиан Флейшер.

Он резюмировал отметив, что уверен в том что Агдам станет лучше и больше чем был до трагедии, выпавшей на его участь.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.