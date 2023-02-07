Здание Центра Гейдара Алиева будет подсвечено цветами флага Турецкой Республики

В память о жертвах землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции, здание Центра Гейдара Алиева будет подсвечено цветами Государственного флага Турецкой Республики.

Как передает во вторник Day.Az, видеопроекция, олицетворяющая дружбу, братство и единство Азербайджана и Турции, будет демонстрироваться, начиная с сегодняшнего дня, в течение несколько дней.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 549, пострадали 21 103 человека.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.