МИД Азербайджана о мирном соглашении с Арменией

В отличие от Армении, Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки.

Как передает Day.Az, об этом заявил в среду глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

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