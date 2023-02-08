https://news.day.az/politics/1536011.html МИД Азербайджана о мирном соглашении с Арменией МИД Азербайджана о мирном соглашении с Арменией
МИД Азербайджана о мирном соглашении с Арменией
В отличие от Армении, Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки.
Как передает Day.Az, об этом заявил в среду глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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