https://news.day.az/politics/1536060.html Адрес организованной в Баку кампании помощи Турции изменился - ФОТО
Адрес организованной в Баку кампании помощи Турции изменился - ФОТО
Изменился адрес организованной в Баку кампании помощи для пострадавших при землетрясении в Турции.
Как сообщили Day.Az в посольстве Турции в Азербайджане, адрес пункта приема "Doğtaş Mebel" на проспекте Бабека изменен из-за возникновения заторов на дороге.
Теперь помощь принимается в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, расположенном на Тбилисском проспекте.
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