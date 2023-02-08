Адрес организованной в Баку кампании помощи Турции изменился

Изменился адрес организованной в Баку кампании помощи для пострадавших при землетрясении в Турции.

Как сообщили Day.Az в посольстве Турции в Азербайджане, адрес пункта приема "Doğtaş Mebel" на проспекте Бабека изменен из-за возникновения заторов на дороге.

Теперь помощь принимается в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, расположенном на Тбилисском проспекте.