Помощник Первого вице-президента Азербайджана встретился с президентом Габона

Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков встретился с президентом Габона Али Бонго Ондимбой, сообщает Day.Az со ссылкой на Президиум Габонской Республики.

Стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях за последние 30 лет, отметив, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества, особенно в нефтегазовой сфере, учитывая тот факт, что Азербайджан богат своими энергетическими ресурсами и может поделиться соответствующим опытом в данной отрасли.

Эльчин Амирбеков приветствовал избрание Габона непостоянным членом Совета Безопасности ООН, добавив, что Азербайджан может также поделиться с Габоном экспертизой в вопросах мира и безопасности.

Амирбеков также передал президенту Али Бонго Ондимбе приглашение Президента Ильхама Алиева посетить Азербайджан с визитом, а также приглашение Габона на предстоящий саммит Движения неприсоединения (ДН).

Он также проинформировал президента Габона о последних событиях в азербайджано-армянских отношениях.