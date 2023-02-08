Каждый предприниматель Азербайджана готов помочь пострадавшим от землетрясения гражданам Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду президент Национальной конфедерации предпринимателей̆ Азербайджана Мамед Мусаев в ходе презентации платформы поддержки "Братская помощь" в Бакинском доме МСБ.

По его словам, в Азербайджане запущены различные программы по поддержке пострадавших.

"В случае необходимости, мы готовы организовать поездку для наших предпринимателей в пострадавшие от землетрясения районы Турции", - добавил он.

Отметим, что платформа поддержки "Братская помощь" создана государственными и частными структурами Азербайджана в целях поддержки пострадавших от землетрясения в Турции.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения достигло 6234 человек, пострадавших - 37 011 человек.