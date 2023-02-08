В Баку проводится учебный курс НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год, Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит учебный курс "Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне".

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе учебного курса, проходящего в Национальном университете обороны, участникам был представлен брифинг, было обстоятельно рассказано о сценарии мобильного тренинга, поставленных задачах и целях.

В ходе курса будут представлены брифинги на темы "НАТО и военное сотрудничество", "Процесс планирования операций в НАТО", "Оценка операций в НАТО", "Системы анализа операций в НАТО и обстоятельный подход к ним" и другим тематикам, будут проведены занятия по указанным темам.

В учебном курсе, который продлится до 10 февраля текущего года, участвуют военнослужащие различных видов войск Азербайджанской Армии.