Азербайджанский народ и предприниматели продолжают сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Азербайджанский народ и предприниматели продолжают сбор помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду президент Национальной конфедерации предпринимателей̆ Азербайджана Мамед Мусаев в Бакинском доме МСБ в ходе презентации платформы поддержки "Братская помощь".

По его словам, со вчерашнего дня азербайджанский народ - обычные граждане, предприниматели и бизнесмены подключились к акции по сбору гуманитарной помощи пострадавшим в зоне разрушительного землетрясения.

"Наших грузовые автомашины как из Нахчывана, так и из Баку уже отправлены в Турцию. Мы продолжаем сбор необходимого для братской Турции", - добавил Мусаев.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения достигло 7 108 человек, пострадавших - 40 910 человек.