Стремительное развитие Азербайджана вызывает раздражение и озлобленность у Ирана

Любое сотрудничество начинается с дружбы народов. Между азербайджанским и израильским народом есть понимание, даже можно сказать сходство. Это отчасти благодаря диаспоре, выходцам из Кавказа, которые проделывают колоссальную работу в плане того, чтобы продвигать дружбу народов. Далее намного легче выстроить все остальное. Несмотря на то, что долгое время в Израиле не было азербайджанского посольства, между нашими странами всегда была дружба, наши люди ездят друг к другу в гости, происходит общение, налаживаются хорошие взаимоотношения на всех уровнях. Надо все это расширять, продвигать, сближаться, проводить совместные форумы, проекты среди простых людей. И на основе этого базиса политики могут выстраивать отношения на более высоком уровне - в оборонной промышленности, экономике и других сферах.

Об этом в интервью Day.Az сказал израильский политолог, руководитель общественной организации "Рука Иерусалима" Барух Левиев.

Как отметил наш собеседник, в Израиле пристально наблюдают за обострившимися отношениями Азербайджана и Ирана.

"Израиль на официальном уровне осудил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране. Это зверское преступление, тем более речь идет о двух мусульманских странах. Данному ужасному преступлению предшествовали многие события. Отношение к этническим азербайджанцам в Иране, мягко говоря, не самое лучшее. Иран был на стороне Армении во время Второй карабахской войны. Также были провокации на границе. Причем все эти события были до того, как Азербайджан намеревался открыть посольство в Израиле. И сам факт того, что Азербайджан официально объявил об открытии посольства в Израиле тоже разозлило иранское правительство. Все это обрело кумулятивный эффект и поэтому обстановка была накалена. Как сторонний наблюдатель, я не хотел бы, чтобы две мусульманские страны враждовали между собой. И вообще чтобы на Ближнем Востоке не было никаких войн, потому что мы все находимся рядом. Глобализация подразумевает то, что любая ситуация в мире может отразиться на каждом, все взаимосвязано. Азербайджан и Иран находятся вблизи Израиля, поэтому нам невыгодно дальнейшее обострение ситуации", - заявил израильский политолог.

Общественно-политический деятель Израиля подчеркнул, что Азербайджан - страна которая стремительно развивается и идет вперед, выходя на новый уровень развития.

"Сегодня у Ирана не осталось практически никаких союзников как среди мусульманского мира, так и тем более среди христианского. Иран раздражен и озлоблен усиливающейся позицией Азербайджана в регионе. На мой взгляд, Азербайджан выбрал правильное направление во внешней политике, потому что Иран придерживается идеологически экстремистских взглядов", - считает он.

По его словам, Израиль не заинтересован ни в каких войнах и действует очень осторожно, поскольку у страны есть свои интересы.

"Диаспора в Израиле имеет определенные рычаги давления на наше правительство и это уже было ранее во время Второй карабахской войны. Если вдруг между Ираном и Азербайджаном, не дай Бог, вспыхнут боевые действия, то Израиль ни в коем случае не останется в стороне. Когда была война между Арменией и Азербайджаном, Израиль оказал немалую поддержку Азербайджану. И в случае с Ираном эта поддержка будет еще больше, потому что Иран официально является врагом Израиля, который угрожает ему на постоянной основе.

В заключение хочу отметить, что во время визита в Азербайджан премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в 2016 году я лично принимал участие в подготовке визита. Спустя 7 лет Биньямин Нетаньяху вновь возглавил израильское правительство. Он очень умный политик, который дорожит дружбой с Азербайджаном и Турцией и хорошо понимает происходящее на Ближнем Востоке", - подытожил Барух Левиев.

Абдул Керимханов