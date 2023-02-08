Даже греки поддержали Турцию

Чудовищное землетрясение, произошедшее в Турции, сравняло с землей множество строений в нескольких провинциях, тысячи людей погибли, были ранены и остались без крова. Пока мировое сообщество выражает поддержку и сочувствуе, позорный Charlie Hebdo представил свою очередную "шедевральную" карикатуру, которая вызвала возмущение у мирового сообщества, в частности, даже у Греции.

Напомним, что французский недожурнал, именующий себя "сатирическим" опубликовал данную карикатуру:

Cопровождающая надпись - "Землетрясение в Турции. Даже не нужно посылать танки".

А это ответ греков, у которых, кстати, сложные отношения с турками.

"Мы все - турки" - так греческая газета Kathimerini ответила на карикатуру Charlie Hebdo.

Не сомненно, что это пощечина французам за позорную точку зрения. Трагедия может настигнуть любого из нас и в тяжелую пору человечество должно поддерживать друг друга, оставляя разногласия хотя бы временно в стороне. Конечно, в Греции, как видим, это понимают. Страна даже отправила спасателей и гуманитарную помощь в Турцию.

Карикатуре Charlie Hebdo, собственно, радовались только 2 группы - сама редакция и армяне, у которых тоже непростые отношения с Турцией, но которые показали беспредельное равнодушие и даже радость ввиду катастрофических событий. Будто забыли Спитаксое землетрясение. Напомним, что тогда погибло, по меньшей мере, 25 тысяч армян (по другим данным, 45 тысяч), 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч остались без крова.

В Армении никто сегодня не вспоминает о помощи, которую оказала та самая ненавистная им Турция Армянской ССР после Спитакского землетрясения. Эту помощь и в то время старались не афишировать и не замечать. Осталось лишь бесчеловечное глумление.

Французам и армянам стоило бы поучиться элементарной норме поведения у греков.