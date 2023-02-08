MÜSİAD Azеrbaycan о товарах, принимаемых в пунктах приема гумпомощи для Турции

Пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции в рамках платформы поддержки "Братская помощь" продолжают принимать использованные ранее товары и принадлежности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в среду председатель правления MÜSİAD Azеrbaycan Рашад Джабирли в кулуарах презентации платформы поддержки "Братская помощь" в Бакинском доме МСБ.

Он подтвердил, что Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) уведомило принимать только новые товары, однако, могут приниматься принадлежности первой необходимости бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии.

"Хочу отметить, что турецкая сторона, в частности AFAD, уведомляет нас о товарах первой необходимости, которая публикуется в социальных сетях и медиа-ресурсах", - подчеркнул Джабирли.

Он добавил, что название платформы "Братская помощь" характеризует слоган трудных времен.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения достигло 7 108 человек, пострадавших - 40 910 человек.