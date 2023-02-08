В Азербайджане изменен порядок подключения строительных объектов к электросети

В Азербайджане изменен порядок подключения строительных объектов к электросети.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "Об электроэнергетике", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Новость обновляется