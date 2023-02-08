https://news.day.az/politics/1536167.html В Азербайджане изменен порядок подключения строительных объектов к электросети
В Азербайджане изменен порядок подключения строительных объектов к электросети
В Азербайджане изменен порядок подключения строительных объектов к электросети.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "Об электроэнергетике", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
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