На сегодня запланирована эвакуация большинства наших граждан

Продолжается меры по оказанию помощи гражданам Азербайджана, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в южных провинциях Турции, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Оперативный штаб, созданный в МИД Азербайджана, в посольстве Азербайджана в Турции и генеральных консульствах, отвечает и расследует сотни обращений, поступающих по номерам горячих линий.

На основании поступивших данных составляются списки пострадавших граждан Азербайджана. В связи с этим осуществляется сотрудничество с МВД, Министерством здравоохранения, Министерством образования Турции, Советом высшего образования и другими государственными учреждениями этой страны.

Также продолжается процесс эвакуации наших граждан в Азербайджан. В целях бесперебойного осуществления процесса эвакуации в зону землетрясения была командирована группа сотрудников посольства и Аппарата военного атташе при посольстве.

7 февраля 2023 года 205 граждан Азербайджана и членов их семей, являющихся гражданами иностранных государств, были отправлены наземным транспортом через Грузию в Азербайджан на 5 автобусах из 12 пострадавших от землетрясения провинций. Сегодня планируется эвакуация большинства наших граждан, и для этого проводятся соответствующие мероприятия.