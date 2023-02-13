И Иреван подвергается экотеррору

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Ереване с каждым днем возникает все больше и больше серьезных проблем с накоплением мусора. Несмотря на многочисленные попытки для улучшения управления отходами, город продолжает сталкиваться с проблемой переполнения мусора на улицах и в общественных местах.

В соцсетях продолжают делиться фотографиями, на которых видно, что столица утопает в отходах и превратилась в свалку. Отсутствие урн называют одной из главных проблем. Но проблема куда глубже, чем кажется. Существует несколько факторов, которые влияют на высокий уровень мусора в Ереване.

Во-первых, недостаток эффективных систем управления отходами, в том числе недостаточное количество мусоросборных машин и свалок. Как результат армяне просто выбрасывают мусор на улицы.

Во-вторых, недостаток образования и повышения осведомленности о правильной утилизации отходов также влияет на уровень мусора в городе. Многие граждане просто не знают, как правильно заниматься утилизаций.

В-третьих, это абсолютное равнодушие к проблемам окружающей среды. Десятилетиями Армения в погоне хоть за каким-то заработком загрязняла реки Азербайджана, незаконно и пренебрежительно добывала полезные ископаемые, в частности, драгметаллы в Карабахе. Как результат окружающей среде был нанесен огромный ущерб. Армения в период оккупации разграбила наши природные ресурсы. Неугомонные соседи регулярно устраивали пожары на азербайджанских землях, делая их непригодными для использования, уничтожили лесные массивы, нанесли непоправимый ущерб флоре и фауне, экологии региона.

Кроме того, во время конфликта были уничтожены инфраструктуры, которые обеспечивали систему водоочистки, что также привело к загрязнению рек в Азербайджане.

Тем не менее, с тех пор проделано многое для улучшения ситуации с загрязнением рек в Азербайджане. Нормативные документы и законы, которые регулируют вопросы охраны окружающей среды, усовершенствованы. Также проводятся работы по устранению последствий загрязнения рек и восстановлению их экологического состояния.

Осталось лишь провести инспекцию и мониторинг предприятий, которые незаконно промышляют в зоне временной ответственности российских миротворцев. Армяне всячески пытались этому воспрепятствовать, собственно поэтому и началась мирная акция протеста азербайджанской общественности на Лачинской дороге, которая продолжается 61-й день. Как результат, добыча была остановлена.

Вернемся к Еревану. Далеко не секрет, что многие сельские жители ввиду отсутствия работы и заработка переезжают в столицу. С увеличением количества городского населения, естественно, что в Ереване генерируется больше отходов, а сил и оборудования, направленных на устранение этой проблемы, просто не хватает. Тут важно еще и отметить, что некоторые предприятия в целях экономии средств занимаются незаконным сбросом отходов, что также влияет на проблему.

Тем временем, правительство Армении не принимает меры для решения этой проблемы, такие как внедрение новых правил и запуск образовательных кампаний. Все это требует больших усилий и бюджета, чтобы эффективно решить проблему. У власти нет средств, которые можно было бы направить в это русло, так как страна утопает в долгах и кредитах. Напомним, что госдолг Армении вырос до рекордных увеличился еще на 1,4 миллиарда долларов, быстро приблизившись к 11 миллиардам долларов.

В таких условиях естественно, у официального Еревана не будет желания заниматься мусорной проблемой.

Тема мусора в Армении была поднята еще в феврале прошлого года. Тогда в сети был опубликован целый ряд фотографий, по которым было видно, что армяне совсем не следят за чистотой и относятся совершенно халатно к окружающей среде. В ответ новоназначенный мэр Грачья Саркисян приказал соответствующим компаниям привести столицу в надлежащий вид.

Тогда мэр утверждал, что контейнеры настолько грязные, что даже не хочется к ним прикасаться, пользоваться ими. Было поручено объявить конкурс, закупить все новое, а также увеличить количество уборщиц на улицах Еревана еще на 200.

"Город, непонятно почему, утопает в грязи. У нас больше 1 миллиона жителей, которые в результате своей повседневной деятельности пачкают город по объективным и необъективным причинам", - оправдывался Саркисян.

С тех пор прошел год, но по факту ничего не было сделано. Армения как утопала в мусоре, так и успешно продолжает это делать.

Возникает вопрос - почему армяне так относятся к земле и территориям, на которых проживают? Ответ, конечно же, прост - они не привязаны к ним. Существуют многочисленные исторические источники, подтверждающие факт массового переселения в 1828 году армян из Персии и Османской Империи на земли азербайджанских ханств, в том числе и Иреванского.

В числе экологических преступлений Армении есть и загрязнение водоемов и рек Азербайджана. Армения и сегодня продолжает осуществлять экологический террор, и, к сожалению, известно множество фактов об участии иностранных компаний, особенно западных, в экологическом терроре против Азербайджана.

Учитывая все это, неудивительно, что загрязняется и территория Иреванского ханства, на которой армяне сейчас проживают. Если бы это всё действительно являлось "исконно армянскими землями", как это истерически пытаются утверждать наши соседи, такого мусорного беспредела у них бы не было. Поведение самих же армян - лучшее тому доказательство.