Гуманитарная помощь из Азербайджана доставлена в Турцию

Специальный самолет с гуманитарной помощью Фонда Гейдара Алиева, направленной по поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в поддержку пострадавших от землетрясения в братской Турции, приземлился в аэропорту Газиантепа.

Как сообщает в четверг Day.Az, сотрудники Фонда, командированные в зону землетрясения, доставят гуманитарную помощь пострадавшим.

Фонд Гейдара Алиева направил пострадавшим от землетрясения в братской Турции 36 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь включает в себя различные медицинские принадлежности и оборудование, лекарственные препараты, кислородные маски, системы фильтрации, перевязочные материалы, корсеты для позвоночника, носилки и другое оборудование, а также теплую одежду и палатки.

Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в зону землетрясения, встретился в аэропорту Газиантепа с сотрудниками Фонда, которые доставили гуманитарную помощь.