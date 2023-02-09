Посол Ирана в Армении угрожает Азербайджану

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как-то какой-то то ли армянский, то ли иранский политик сказал, что Иран и Армения обречены быть союзниками. И это действительно так. Два государства-изгоя, две агрессивные страны, проводящие очень нечистоплотную политику, просто не могут не быть союзницами. Удивительно, но между армянской и иранской стороной царит полное взаимопонимание. Они понимают друг друга с полуслова, с одного намека.

В четверг в Ереване прошли обсуждения на тему "Армяно-иранские отношения в контексте общих интересов", в которой участвовал тамошний посол ИРИ Аббас Бадахшан Зохури. Из всего сказанного и обсужденного видно, что армяно-иранское союзничество после 44-дневной войны зашло совсем далеко. До такой степени далеко, что какой-то Зохури учит армян, как им следует мешать интеграции в регионе.

У Армении и Ирана, несмотря на все заявления, общих интересов на самом деле очень немного. Объединяет их только одно - ненависть к Азербайджану. Эта ненависть удерживает их у одного корыта и дает вдохновение. Набор провокаций и подлостей у обеих сторон очень широк, и обе стараются по возможности их использовать. Правда, безуспешно, потому что Азербайджан не та страна, броню которой так уж легко пробить. Во всяком случае, южному и западному соседу это точно не под силу. Единственное, что они могут, это ставить палки в колеса чрезвычайно важному для региона проекту - Зангезурскому коридору. Это единственно доступная для Тегерана и Еревана точка приложения своей ненависти, потому что коридор должен пройти по территории Армении, и тут у так называемых союзников имеется пространство для маневра.

"Иран и Армения не допустят создания такого коридора", - нагло заявил посол Захури. Более того, в ходе обсуждений он дал армянам "ценный" совет: не отвечать на инициативы Азербайджана, а самим выступать с инициативами. "Мы должны посмотреть, какие шаги нужно предпринять, а не ждать того, чтобы была инициатива по поводу открытия некоего коридора, а потом уже думать какую позицию нам избрать и выражать ее. Мы не должны этого позволять", - заявил посол режима мулл.

Но это не самое интересное. Он также заговорил об искажении неких исторических фактов и территориальных обменах, без которых "геополитическая ситуация в регионе могла быть другой". О чем это агаи Захури? Не о Гюлистанском ли договоре, разделившем Азербайджан? Дипломат страны-изгоя полагает, что, не будь договора, Иран сегодня был бы, по армянскому примеру "от моря до моря"? Бедняга... Ему бы подучить историю, прежде чем бросать такие меседжи Баку. Иранский посол в Армении фактически бросил камень в нашу сторону, озвучив претензии своего режима на территории Азербайджана.

Это, кстати, не первый раз, когда какой-то очередной отморозок с той стороны Араза подбрасывает мысль о необходимости пересмотра Гюлистанского договора, мол, он был заключен незаконно, подтасован и все в нем не так, как предполагалось. Только вот почему иранский режим так уверен, что пересмотр договора будет обязательно в его пользу? Если бы не террор и репрессии против этнических азербайджанцев, не насаждение мракобесия, в Иране давно бы почувствовали, насколько неправильно был составлен Гюлистанский договор - лишились бы Южного Азербайджана. Так что пересмотр каких-то исторических данностей вовсе не в интересах режима. Как все это не в интересах и Армении, которая как попугай повторяет за "братьями" всякую ахинею.

Единственное, чему армянам стоит поучиться у токсичного союзника, это привыкать жить в условиях изоляции. Да, Захури прав - муллократия все годы своего правления живет в условиях санкций. Эти санкции не будут сняты до исправления Тегераном своей политики, основанной на мракобесии, провокациях и терроре. Так же и Армении не стоит рассчитывать выйти из изоляции, в которой она оказалась тридцать лет назад в результате агрессии против соседнего Азербайджана. Азербайджан и Турция не откроют коммуникаций с этой страной, пока она не встанет на путь исправления. Судя по всему, Еревану больше нравится слушать советы иранских "братьев". Это значит, что ни границы, ни дороги для Армении не откроются никогда, и она так и не сможет вступить в большой мир. Зангезурский коридор мог бы ее спасти, но ненависть к соседям оказалась сильнее инстинкта самосохранения.