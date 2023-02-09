Подразделения азербайджанской армии успешно выполняют практические занятия нового учебного периода - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в видах войск и воинских частях азербайджанской армии успешно выполняются практические упражнения нового учебного периода, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Согласно плану, части, поднятые по сигналу "Тревога" и выведенные в районы сосредоточения, заняли огневые позиции в назначенных местах.
Подразделения ракетно-артиллерийских войск, ВВС и ВМС во взаимодействии отработали практические действия по выполнению боевых задач.
На занятиях, проводимых в целях дальнейшего повышения боеготовности войск, обеспечения стабильного, бесперебойного и оперативного управления подразделениями, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.
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