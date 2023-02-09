Азербайджанские спасатели в Турции извлекли из-под завалов и спасли 44 человека

Находящиеся в Турции по поручению Президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции.

Как сообщили в четверг Day.Az в МЧС Азербайджана, в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории Кахраманмараша, серьезно пострадавшего от землетрясения, азербайджанские спасатели спасли из-под завалов 44 человека, в том числе 9 детей, а также извлекли тела 164 человек.

О ходе спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 14 351, пострадавших - 63 794 человека.