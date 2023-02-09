Из Азербайджана в Турцию отправились очередные большегрузы с гуманитарной помощью

Еще 20 грузовых автомобилей отправились из Азербайджана в зону землетрясения в Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи в Twitter.

Посол отметил, что 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, собранной посредством платформы "Братская помощь", отправились в зону бедствия в Турции утром и еще 10 выехали совсем недавно.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 14 351, пострадавших - 63 794 человека.