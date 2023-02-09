По указанию Президента Ильхама Алиева в Турцию направлена помощь из медицинского резерва минобороны

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве обороны, в знак поддержки пострадавших в результате землетрясения была осуществлена отправка в братскую страну необходимых медицинских принадлежностей из резерва Медицинского управления министерства обороны.

При участии руководящего состава Медицинского управления в Турцию был отправлен груз, состоящий из кровезаменителей, антибиотиков, перевязочных и шовных материалов, дезинфицирующих средств и другого расходного медицинского имущества, общим весом 15 тонн.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджанской Республики в целях оказания помощи братской Турции группа военного медицинского персонала Азербайджанской Армии в полевом госпитале оказывает медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 16 170, пострадавших - 64 194.