До сих пор известно о гибели четырех граждан Азербайджана во время землетрясения в Турции

На сегодня известно о гибели 4 граждан Азербайджанской Республики во время землетрясения в Турции - это Буниятова Наиля Айдын гызы, 1980 года рождения, Мамедова (Октен) Рена Худаверди гызы, 1973 года рождения, Мамедова Севиндж Эльдар гызы, 1975 года рождения, и Карлы Лейла Вахид гызы, 1976 года рождения.

Об этом сообщили Day.Az в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Мы связались с родственниками погибших. Карлы Лейлу Вахид гызы ее семья похоронит в Турции. Принимаются соответствующие меры по отправке тел остальных погибших в Азербайджан. Да упокоит Всевышний души погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 16 546 , пострадавших - 66 132.