Джейхун Байрамов и Карен Донфрид провели телефонный разговор

9 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны подробно обсудили текущую повестку двусторонних отношений между двумя странами, ситуацию в регионе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов отметил, что акция протеста на Лачинской дороге является легитимной и необходимо выполнение требований участников акции. Было привлечено внимание к тому, что утверждения о якобы "блокаде" и "тяжелой гуманитарной ситуации" в регионе не имеют под собой никаких оснований. Были еще раз подчеркнуты грубое нарушение Арменией своих обязательств, создание препятствий переговорному процессу по мирному соглашению, неполный вывод ею своих вооруженных сил с территории Азербайджана, продолжающиеся военные провокации и незаконная экономическая деятельность Армении, несмотря на предложения Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Министр сказал, что важно, чтобы Армения как можно скорее села за стол переговоров, вместо того, чтобы заниматься манипуляциями и делать провокационные заявления относительно переговорного процесса.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.