Азербайджан оказал Турции материальную помощь в размере 855 тыс. манатов

МИД Азербайджана обнародовал данные о помощи, оказанной Азербайджаном 6-9 февраля в связи с сильным землетрясением, произошедшим в Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации министерства на странице в Twitter.

Сообщается, что гуманитарная помощь была доставлена в Турцию 8 самолетами и 24 грузовыми автомобилями.

Азербайджан оказал Турции материальную помощь в размере 855 тысяч манатов.