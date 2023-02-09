https://news.day.az/politics/1536692.html Азербайджан оказал Турции материальную помощь в размере 855 тыс. манатов
Азербайджан оказал Турции материальную помощь в размере 855 тыс. манатов
МИД Азербайджана обнародовал данные о помощи, оказанной Азербайджаном 6-9 февраля в связи с сильным землетрясением, произошедшим в Турции.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации министерства на странице в Twitter.
Сообщается, что гуманитарная помощь была доставлена в Турцию 8 самолетами и 24 грузовыми автомобилями.
Азербайджан оказал Турции материальную помощь в размере 855 тысяч манатов.
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