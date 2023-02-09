При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, гуманитарная помощь для пострадавших, собранная в пунктах сбора, организованных министерством в соответствующих воинских частях, была отправлена очередным грузовым автомобилем в Турцию.

Сбор военнослужащими азербайджанской армии и членами их семей продовольствия, моющих средств, одежды, а также постельных принадлежностей, отопителей, мелкого бытового инвентаря и других предметов первой необходимости для наших братьев и сестер, пострадавших в результате землетрясения, продолжается.