Убогая нагота враждебности Ирана: Азербайджан готов ответить на все

Автор: Акпер Гасанов

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зоухури неоднократно делал откровенно провокационные заявления в отношении Азербайджана. Что само по себе возмутительно. Ведь, его работа состоит в том, чтобы налаживать армяно-иранские отношения, а не совать свой нос в отношения между Азербайджаном и Арменией. Но, есть уже огромное количество доказательств того, что муллократический режим в Иране решил отбросить фиговый лист, представ перед Азербайджаном во всей постылой и уродливой наготе своей враждебной, по отношению к нашему государству, политике, пиком которой является теракт в Тегеране в посольстве Азербайджана в Иране.

Полиция и органы безопасности Ирана не предприняли серьезных мер в связи с террористическим нападением на посольство нашей страны. Случайность? Не думаю. Тем более, что есть уже огромное количество доказательств того, что теракт был совершен осознанно, согласно давно продуманному и осуществляемому плану. Учитывая диктатуру мулл, можно понять, кто является истинным заказчиком этого шокировавшего весь мир теракта.

Путаные, откровенно нелепые "оправдания" иранской стороны лишь усилили подозрения в том, что данный теракт управлялся, "крышевался" на самом высоком политическом уровне. При этом, мы не видим и со стороны Ирана попыток найти организаторов теракта. Что также усиливает убежденность в том, что имеет место реализация преступления, демонстрирующего откровенно враждебный характер политики официального Тегерана по отношению к нашей стране.

И посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зоухури, с достойным лучшего применения энтузиазмом, раз за разом убеждает нас в этом. Иранский дипломат прямо заявил, что, оказывается, "Иран не позволит открыть Зангезурский коридор".

По его мнению, "Иран и Армения "не должны позволить, чтобы инициатива исходила от другой стороны, а мы всего лишь отвечали на это". На этом он не успокоился.

"Наоборот, мы должны сами выступать с инициативой. Мы должны посмотреть, какие шаги нужно предпринять, а не ждать того, чтобы была инициатива по поводу открытия некоего коридора, а потом уже думать какую позицию нам избрать и выражать ее. Мы не должны этого позволять", - заявил посол Ирана в РА.

Как видим, он счел себя вправе разглагольствовать и от имени Армении.

И тут мы увидели весьма интересный ответ с армянской стороны.

"Когда Иран заявляет о неприемлемости геополитических изменений, он это делает, в первую очередь, для себя", - заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. По словам главы Национального собрания Армении, Тегеран выступает на стороне Еревана не из-за большой любви.

"Он продает оружие и занимается его перевозкой исходя из своих государственных интересов. То же касается и России. Вы считаете, что Россия должна отложить в сторону свои интересы и заявить: "Мы очень любим армян. У них есть хороший коньяк. Так давайте что-нибудь для них сделаем"? Конечно же, нет. Все страны, в том числе и мы, имеют свои интересы", - сказал Симонян.

Тут он абсолютно прав. Иран использовал неурегулированность армяно-азербайджанского конфликта, оккупацию 20% территории нашей страны исключительно в своих интересах, которым никак не отвечала победа Азербайджана в 44-дневной войне. Ведь, в ее результате у Азербайджана вновь появилась возможность контролировать участок границы с Ираном протяженностью 134 км, что стало большим ударом для режима мулл.

Дело все в том, что до начала 44-дневной войны этот участок служил иранским наркокурьерам надежным каналом поставки наркотических средств. А это - сотни миллионов, если не миллиарды долларов прибыли, на фоне которой грабеж, кирпичик за кирпичиком, домов азербайджанцев на ранее оккупированных территориях, носил характер не столь уж и тяжкого преступления.

Плюс, режим мулл всегда опасался усиления нашего государства. Потому, что мощный, развитый, способный решать все свои проблемы Азербайджан является ярким маяком для десятков миллионов азербайджанцев, изнывающих под диктатурой муллократического режима, перешедшего в последнее время в режим откровенной, нескрываемой вражды с Азербайджаном.

Ставка сделана на союз с Арменией. Но и там, к удивлению режима мулл, похоже начинают понимать, что развитие РА возможно только в случае установления большого и прочного мира с Азербайджаном и Турцией. И отправка армянских спасателей в Турцию, для участия в ликвидации последствий землетрясения, является шагом в данном направлении.

При этом важно учитывать и то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз доказывал способность реализовывать любые проекты. Даже те, что изначально казались невыполнимыми. И проект Зангезурского коридора будет реализован. Он принесет пользу и Армении тоже. Что до провокаций со стороны Ирана, то и к ним наша страна готова. Вне зависимости от масштаба и формата этих провокаций. И если режим мулл этого не понимает, то это только его проблема.