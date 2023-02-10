В Турцию отправлена очередная гумпомощь МЧС Азербайджана - ФОТО
В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике, в братскую страну отправлена очередная гуманитарная помощь МЧС Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство.
Так, гуманитарная помощь включает 200 палаток и 183 обогревателя для размещения пострадавших от землетрясения.
Самолет с гуманитарной помощью вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкую Адану.
Отметим, что в соответствии с поручением главы государства очередными самолетами в братскую страну будет отправленагуманитарная помощь в составе еще одного мобильного полевого госпиталя и других средств МЧС.
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