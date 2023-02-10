Посольство Азербайджана в Хорватии оказало помощь Турции.

Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим.

"Это чувство невозможно передать словами. Посол Азербайджана в Загребе, мой брат Анар Иманов и его супруга вместе с сотрудниками посольства подготовили эти коробки и доставили их нам", - отметил замминистра.