https://news.day.az/politics/1536744.html Посольство Азербайджана в Хорватии оказало помощь Турции - ФОТО
Посольство Азербайджана в Хорватии оказало помощь Турции - ФОТО
Посольство Азербайджана в Хорватии оказало помощь Турции.
Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим.
"Это чувство невозможно передать словами. Посол Азербайджана в Загребе, мой брат Анар Иманов и его супруга вместе с сотрудниками посольства подготовили эти коробки и доставили их нам", - отметил замминистра.
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