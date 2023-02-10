"Надеюсь, мы будем вести спасательные, а не поисковые работы"

После землетрясения спасти людей из-под завалов в городе Хатай пытается генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы, который вчера поздно вечером рассказал "Вестнику Кавказа" о том, что происходит в Турции, передает Day.Az.

По последним данным, жертвами землетрясенияв Турции и Сирии стали более 20 тыс. человек. Многие до сих пор находятся под обломками. В поисково-спасательных работах турецким специалистам помогают добровольцы из разных стран. Спасти людей из-под завалов в Хатае пытается и генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы.

- Исрафил, что удалось сделать сегодня?

- Сегодня был не очень успешный с точки зрения находок день: уже закончилось 72 часа, когда идет наиболее активная фаза спасательных работ. Теперь, к сожалению, всё потихоньку переходит в фазу поисковых работ.

Если первые трое суток мы находили попавших под завалы, они отзывались на крики, или кто-то нам сообщал, что слышал крики, и нам удавалось вытаскивать людей, то сейчас все усложняется. Нам показывают места, откуда сначала люди отзывались, но теперь нам уже никто не отвечает.

Живых тяжело найти из-за бетонных плит, которые приходится сверлить перфоратором. Это занимает очень много времени. Здесь дома складывались как сэндвичи, и приходится проходить по три-четыре перекрытия.

- Сегодня вам не удалось найти живых?

- Не удалось. Но до конца вчерашнего дня нашему отряду удалось спасти десять человек. Девятерых мы вытащили из-под завалов, из них один - двухлетний малыш, и еще одного человека мы спустили с верхних этажей, где он застрял и не мог спуститься.

- На момент землетрясения вы находились в Турции или отправились туда уже после?

- Я приехал в Турцию второго февраля на Фестиваль ледолазания и скалолазания. Ледолазная часть проходила в Эрзуруме, это местечко Узундере, где замерзают водопады, а скальная часть должна была пройти в Измире. Мы закончили ледолазную программу и собирались выехать в Измир, но рано утром узнали о землетрясении. Наши турецкие товарищи сразу объявили, что они создают спасательный отряд. Кто-то из гостей фестиваля сразу уехал, а мы с Ринатом Рахимхановым из Азербайджана и российским альпинистом Романом Абилдаевым присоединились к спасателям. Втроем мы из Эрзурума за день переехали в Хатай и в ту ночь нашли первого выжившего.

- Исрафил, сейчас многие люди пытаются помочь Турции, несут гуманитарную помощь к посольствам. Как человек, который находится непосредственно на месте, скажите, что больше всего необходимо сейчас?

- Я много чего в жизни видел, но такой ужас - только в кино. В городе нет ни одного уцелевшего здания. Не полностью разрушенные дома стоят криво-косо, все покрыты трещинами. Я даже не понимаю, где находятся люди.

Нужны палатки. А если отправляете вещи, то они должны быть абсолютно новыми. Борющаяся с эпидемией Турция не будет принимать ношеные вещи, к сожалению. Если есть возможность прислать продукты питания - здорово. Здесь стихийно организовываются пункты, где кормят всех: тех, кто остался без крова, тех, кто помогает тем, кто остался без крова, тех, кто вытаскивает... Здесь такое броуновское движение, всё, что привозят, сразу расходится. Поэтому нужна еда, теплая одежда, одеяла и, если есть возможность, палатки.

- Давайте верить в чудо, ведь были прецеденты, когда людей доставали из-под завалов живыми, спустя длительное время.

- Я очень надеюсь, что мы продолжим вести спасательные, а не поисковые работы.