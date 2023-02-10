Жан-Кристоф Бюиссон, умноженный на ноль

11 ноября 1986 г. В Париже, на левом берегу реки Сены, в Латинском квартале (Quartier latin de Paris), где находится старинное здание Сорбоннского университета, началась массовая демонстрация студентов. Они вышли на улицы в знак протеста против законопроекта, выдвинутого Аленом Деваке (фр. Alain Devaquet), министром, отвечающим за исследования и высшее образование в правительстве премьер-министра Жака Ширака.

В законопроекте отмечалось, что вузам будет предоставлена ​​большая автономия, а также свободное определение цен на регистрацию, условия приема будут в форме, желаемой вузом и т.д. Это и привело к законным недовольствам студентов. Кульминация многонедельных протестов произошла в ночь с 5 на 6 декабря. В результате жестокости французской полиции был забит до смерти Малик Уссекин, студент алжирского происхождения. Пол Байзелон, находившийся с ним в это время, хотел помочь своему другу, но полицейские дубинки не позволили ему это сделать.

8 декабря премьер-министр Жак Ширак был вынужден принять отставку Алена Девака и отозвать законопроект на фоне охвативших страну студенческих протестов. Суд, в свою очередь, вынес решение о привлечении к уголовной ответственности 2-х полицейских, непосредственно причастных к убийству.

Студенты почтили память Малика Уссекина, возложив цветы перед зданием, где он был забит до смерти, и осудили насилие со стороны полиции.

5 августа 2019 г. Спустя 32 года и 8 месяцев после убийства Уссекина, Жан-Кристоф Бюиссон, заместитель директора французской газеты "Фигаро", в эфире радиопередачи "Переделывая мир" на RTL, нес ерунду о том, что Малик умер из-за "проблемы с инсулином". Его слова вызвали гнев у общества. В итоге через день он был вынужден принести извинения.

"Суд вынес решение по этому вопросу, и я не намерен его оспаривать", - написал Бюиссон в своем Twitter.

В это время один из пользователей соцсетей упомянул один пост Бюиссона, где тот осуждает убийство Уссекина. В итоге стало понятно, каким извращенным и скользким типом является Жан-Кристоф.

Это существо, именующее себя журналистом и постоянно нарушающее принципы журналистики и превращающее известный журнал типа "Фигаро" в свою лживую машину, не уважает решения, принятые судом его страны, то есть его государства (судебные решения выдаются от имени государства). Мы требуем от него быть справедливым и не фальсифицировать факты. Мы ожидаем соблюдения общепризнанных международных норм.

По словам Бюиссона получалось, что факт убийства мусульманина в результате насилия французской полиции - это норма. Неудивительно, ведь Бюиссон - исламофоб. Малик Уссекин просто стал еще одной жертвой в списке 1,5 миллионов алжирцев, убитых за 132 года колониального правления Франции. Он просто изменение в статистике.

Это было не первое и не последнее отступничество Бюиссона. Подобно ветру Парижа, который мэр Идальго превратил в помойку, он умеет дуть в нужном направлении и охлаждать тех, кто его кормит. Именно поэтому, когда он говорит о себе, то не забывает ссылаться на нормы и принципы международного права.

23 марта 2014 г. Бюиссон опубликовал в Le Figaro статью под названием "Белград: 15 лет после бомбардировки, сербы не забывают".

Как видно из названия, суть статьи в том, что силы НАТО, в том числе и Франция, бомбили Югославию и сербы этого не забыли. Удивительно, но тут Бюиссон вдруг превращается в знатока международного права и заявляет, что операция противоречит международному праву.

"Данная гуманитарно-военная операция нарушает многие международные конвенции и противоречит законам (например, статье 2 Устава ООН - запрет на применение силы против политической независимости и территориальной целостности страны, или собственный Устав НАТО, разрешающий применение силы только в случае нападения на любую страну-союзника)".

Обратите внимание, этот исламофоб, который косвенно оправдывает убийства мусульман в разных уголках мира, с кровью из носа оправдывает не мусульман чуть ли не уставом ООН.

Его скользкость и нестабильность добавляют акцента к его психологическому портрету. Интересно, куда уходят корни мошенничества Бюиссона? Может, стоит загнуть под мост Александра III в Париже, где он часто бывает? Ведь Жан-Кристофу нравится пьяный образ жизни, он алкоголик. Может, он получил черепно-мозговую травму, когда в пьяном виде ползал под мостом? Кто знает!

Может быть, ложь и фальшь заложены у него на генетическом уровне? Может ли мошенничество быть наследственным заболеванием? Когда мы близко знакомимся с жизнью и творчеством нашего "героя", мы еще раз становимся свидетелями того, насколько большую роль в жизни человека играет генетика.

6 апреля 2013 года журналист Джером Дюпюи опубликовал статью с критикой "Фигаро", где затронул и Патрика Бюиссона (отца Жана-Кристофа). В материале Дюпюи доказывал обширный плагиат книги Жана-Луи Аруэля "Истинный гений христианства".

Отец Бюиссон писал, что "когда в человеке перестает присутствовать религия, его религиозный потенциал остается. Он становится открытым для других инвестиций" (Quand l'homme cesse d'être un être de Religios, son Potential de Religiosity, son besoin de croire n'en sont pas pour autant amenés à disparaître. Ils se trouvent disponibles pour d'autres Investments). Идея украдена у другого автора и Патрик использовал ее от своего имени, чтобы рассказать о том, что пустота в человеческой духовности должна быть чем-то заполнена. Скорее всего, к такому выводу он пришел, увидев, что нравственный вакуум в его сыне заполнен исламофобскими идеями.

Французский писатель Оноре де Бальзак некогда сказал: "Есть такие люди, похожие на ноль. Им всегда нужно число перед ними".

Тем временем, сын Бюиссон своей исламофобской и ненавистной ложью продолжает подталкивать армянскую общину к точной своей оценке, к тому, чтобы поставить любую цифру после нуля. Или до нуля - при наилучшем варианте. Но реалиb таковы, что та цифра разместилась не перед нулем, а после. И это не могло изменить саму суть "журналиста". Математика давно уже доказала, что любая цифра, умноженая на ноль, равна нулю.