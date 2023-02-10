Милли Меджлис подключился к инициированной Президентом Ильхамом Алиевым акции гуманитарной помощи

На днях ряд государственных учреждений, а также отдельные организации и простые граждане страны начали кампанию помощи в связи с произошедшим в Турции стихийным бедствием - повлёкшим многочисленные человеческие жертвы землетрясением, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

И Милли Меджлис присоединился к этой акции гуманитарной помощи, получившей высокую оценку президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На средства, собранные депутатами Милли Меджлиса, а также сотрудниками Аппарата и Управления делами парламента, было закуплено и отправлено в братскую страну 40 единиц мобильных генераторов, в которых есть острая нужда на территории, пострадавшей от стихийного бедствия.