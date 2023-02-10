В Турцию прибыл очередной самолет с гуманитарной помощью из Азербайджана

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции, сегодня в братскую страну был отправлен очередной самолет с гуманитарной помощью. Воздушное судно уже приземлилось в аэропорту Аданы.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МЧС Азербайджана, гуманитарная помощь из 200 палаток и 183 обогревателей была передана по назначению.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Число погибших в результате стихии на сегодняшний день достигло 18 342 человек, раненных - 74 242 человека.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Отметим, что в первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения. Кроме того, 8 февраля по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, еще одна группа азербайджанских спасателей в составе 227 человек отправилась в братскую страну. Также были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста, палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя. Затем в Турцию для помощи были отправлены 13 транспортных средств специального назначения.

Также по поручению Первой леди Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева направляет в братскую страну гуманитарную помощь. Фонд уже направил в братскую страну 36 тонн гуманитарной помощи.

В Баку, Гяндже, Нахчыване созданы пункты сбора помощи Турции.

Предприниматели, работающие в Азербайджане, также передают свою помощь в Турцию через платформу "Братская помощь".