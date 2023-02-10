По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию доставлена очередная гуманитарная помощь

В Турцию доставлена очередная отправленная по поручению Президента Ильхама Алиева гуманитарная помощь.

Как сообщает в пятницу Day.Az, автомобили с гуманитарной помощью из Азербайджана прибыли в турецкую провинцию Кахраманмараш.

Гуманитарная помощь включает в себя 260 палаток, 300 кроватей, два генератора большой мощности, 8 000 комплектов одежды, 20 000 пар носков, 350 столов, 1 000 стульев, 5 000 полотенец и других принадлежностей.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 18 342 человек, пострадавших - 74 242 человека.